Над регионами России за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 29 дронов ликвидировали в Рязанской области, 27 – в Воронежской, 23 – в Брянской, 21 – в Белгородской.

Кроме того, шесть дронов ВСУ сбили над Тверской областью, по три – над Курской и Липецкой областями, два – над Тамбовской. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали в Тульской и Орловской областях.

Ранее глава Рязанской области Павел Малков заявил, что обломки БПЛА рухнули в нескольких районах Рязани.

