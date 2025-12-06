В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности

Новый саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции утратил основные функции обеспечения безопасности. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности», - указано в заявлении.

Вместе с тем эксперты выяснили, что несущие конструкции либо системы мониторинга не получили необратимых повреждений.

МАГАТЭ рекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага на АЭС.

Ранее СМИ сообщили, что Киев скрыл от МАГАТЭ данные об опасном сбое в работе Южно-Украинской АЭС.

