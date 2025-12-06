В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
Новый саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции утратил основные функции обеспечения безопасности. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности», - указано в заявлении.
Вместе с тем эксперты выяснили, что несущие конструкции либо системы мониторинга не получили необратимых повреждений.
МАГАТЭ рекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага на АЭС.
Ранее СМИ сообщили, что Киев скрыл от МАГАТЭ данные об опасном сбое в работе Южно-Украинской АЭС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доить, но не душить: Чем грозит Голливуду покупка Netflix студии Warner Bros
- В Новосибирске более 50 домов остались без теплоснабжения
- В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
- Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в Красное море
- Посол Казахстана не увидел предпосылок для отказа от транзита российской нефти
- Над регионами России за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА
- СМИ: Россия «поставит на колени» Европу и сделает ее банкротом
- Мирошник заявил, что с 2014 года от атак ВСУ погибли 13 тысяч человек
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5
- В Госдуме предупредили об опасных новогодних открытках от мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru