Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в Красное море
Российские корабли зашли в Красное море. Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского флота РФ.
«Фрегат "Маршал Шапошников" в сопровождении танкера "Борис Бутома" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море», - указали в ТОФ.
До этого экипажи судов прошли Аденский залив, где отработали корабельные учения по различным сценариям действий условного противника.
В октябре отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также стратегически важных районах Мирового океана.
Ранее Тихоокеанский флот заявлял о начале совместного патрулирования кораблей России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
