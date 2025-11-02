В Туапсе при атаке БПЛА ВСУ загорелись два иностранных судна

В Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на порт Туапсе были повреждены два гражданских иностранных судна. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Губернатор: В Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ повреждено административное здание

По данным источника, в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. Отмечается, что все возгорания удалось потушить.

До этого в оперштабе Краснодарского края рассказали, что в туапсинском порту обломки украинских дронов повредили нефтеналивной танкер и инфраструктуру терминала.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Туапсинском округе Краснодарского края в поселке Сосновом при падении обломков БПЛА ВСУ был поврежден многоквартирный дом.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
