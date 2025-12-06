Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Организация подала заявку на регистрацию бренда Swarovski 1 декабря из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируют по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в их числе очки, аксессуары, наручные часы, елочные украшения.

В марте 2022 года компания временно закрыла магазины в России и приостановила онлайн-продажи своей продукции. В 2023-м Swarovski полностью ушла с рынка РФ.

