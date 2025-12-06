В Новосибирске более 50 домов остались без теплоснабжения

Аварийное отключение теплоснабжения зафиксировано в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом говорится в сообщении на оперативной карте отключений мэрии.

«Начало отключения - 06.12.2025 06:00 (02:00 мск). Конец отключения - 07.12.2025 05:00 (01:00 мск)», - отмечается в сервисе.

Всего без тепла остались 53 многоквартирных домов и социальных объектов.

По данным синоптиков, сейчас в Новосибирске 16 градусов мороза, ожидается, что к утру 7 декабря потеплеет до минус 11 градусов.

Ранее в Белгороде система теплоснабжения была повреждена после ракетной атаки ВСУ.

