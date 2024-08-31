«Абсурд» и «гибридная война»: Украина потребовала от Монголии «арестовать» Путина
До этого аналогичные требования Киев выдвинул мексиканским властям.
Международный уголовный суд выдал «ордеры на арест» нескольких российских чиновников, в том числе экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и даже главы государства Владимира Путина. В связи с этим Украина призывает страны, признающие суд в Гааге, в которые приезжает российский президент, «арестовать» его. Однако международное сообщество не спешит поддерживать Киев с этой идеей.
«АРЕСТ» ПУТИНА
Накануне представители МИД Украины обратились к правительству Монголии с просьбой «задержать» президента России Владимира Путина. Речь идет об «ордере на арест», выданном российскому лидеру 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Он не признается Россией.
«Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием... Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный "ордер на арест"», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского МИД.
При этом, по данным Bloomberg, в Улан-Баторе заверили Москву, что не будут исполнять ордер во время визита Путина в Монголию. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не беспокоит членство Монголии в МУС, так как отношения между Москвой и Улан-Батором характеризуются «прекрасно».
«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», - подчеркнул он.
Владимир Путин собирается посетить Монголию 3 сентября. По приглашению президента страны Ухнагийн Хурэлсуха, он примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия победы советских и монгольских армий над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Главы государств также планируют подписать ряд двусторонних документов.
В начале августа об отказе «ареста» Путина, приглашенного на инаугурацию нового президента Мексики, также заявил лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Мы не можем этого сделать, это к нам не относится, мы против войн, мы за мир, и в случае конфликта между Россией и Украиной мы предложили соглашения, чтобы было посредничество», - объяснил новый мексиканский президент во время пресс-конференции.
До этого посольство Украины в Мексике опубликовало сообщение с надеждой на то, что мексиканские власти будут соблюдать ордер Международного уголовного суда, если российский президент посетит страну. Мексика подписала Римский статут в 2000 году и является его участником.
В марте 2023 года МУС также выдал «ордер на арест» уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. По версии суда, она и Путин «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» из Украины. При этом Россия не подписала и не ратифицировала Римский статут, который учреждает МУС, и официально вышла из его состава в 2016 году.
«АРЕСТ» ШОЙГУ И ГЕРАСИМОВА
Между тем, в конце июня палата предварительного производства МУС также выдала «ордеры на арест» бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В пресс-службе инстанции подчеркнули, что ордеры выдали «в контексте ситуации на Украине», в том числе, якобы за нанесение ракетных ударов по украинской электроэнергетической инфраструктуре.
«Палата предварительного производства... выдала ордеры на арест... Шойгу и Герасимова... за предполагаемые международные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года», - говорилось в заявлении МУС.
В ответ на это Дмитрий Песков назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова, напомнив, что Россия не признает эту структуру.
«Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
В свою очередь в Совбезе назвали ничтожными ордеры МУС на арест российских чиновников. В ведомстве добавили, что такое решение является одним из проявлений гибридной войны против России.
«Это сотрясание воздуха. Юрисдикция МУС не распространяется на Россию. Решение принято в рамках гибридной войны Запада против РФ», - заявили в пресс-службе Совбеза России.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая «ордер на арест Путина», была объявлена в розыск.
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