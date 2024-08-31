«Абсурд» и «гибридная война»: Украина потребовала от Монголии «арестовать» Путина

«АРЕСТ» ПУТИНА

Накануне представители МИД Украины обратились к правительству Монголии с просьбой «задержать» президента России Владимира Путина. Речь идет об «ордере на арест», выданном российскому лидеру 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Он не признается Россией.

«Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием... Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный "ордер на арест"», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского МИД.

При этом, по данным Bloomberg, в Улан-Баторе заверили Москву, что не будут исполнять ордер во время визита Путина в Монголию. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не беспокоит членство Монголии в МУС, так как отношения между Москвой и Улан-Батором характеризуются «прекрасно».