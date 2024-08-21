Верховная рада приняла ратификацию Римского статута

Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконном вывозе детей» с территории Украины. Позднее МУС выдал ордеры на арест экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова по обвинению в ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что Мексика не намерена выполнять ордер Международного уголовного суда, касающийся Владимира Путина, который приглашен на инаугурацию нового президента Мексики.

