Верховная рада приняла ратификацию Римского статута
Депутаты Верховной рады Украины одобрили проект закона о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В проект добавили поправку, защищающую граждан Украины от преследования за военные преступления, сообщила в Telegram-канале парламентарий Ирина Геращенко.
Президент Украины Владимир Зеленский внес проект закона в Раду 15 августа. Предполагается, что он поможет привести положения УК страны в соответствии с нормами Римского статута, что обеспечит уголовно-правовое преследование за наиболее тяжкие международные преступления.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконном вывозе детей» с территории Украины. Позднее МУС выдал ордеры на арест экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова по обвинению в ударах по энергетической инфраструктуре Украины.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что Мексика не намерена выполнять ордер Международного уголовного суда, касающийся Владимира Путина, который приглашен на инаугурацию нового президента Мексики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru