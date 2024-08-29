«Эффект домино»: После Франции Дурова ждут проблемы в других странах
Дуров пойдет на уступки властям Франции, чтобы избежать тюрьмы, после чего и другие страны начнут на него давить, сказал НСН Андрей Манойло.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пойдет на сделку с властями Франции, когда речь будет идти о его комфортном существовании, заявил в беседе с НСН член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло.
В среду, 28 августа, суд в Париже выдвинул в отношении Дурова обвинения по шести пунктам, связанным с работой мессенджера Telegram, в том числе в соучастии в хранении порнографии и продаже наркотиков. Позже стало известно, что Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram в стране из-за предполагаемой причастности сервиса к распространению порнографии и пропаганде азартных игр, сообщило издание Jakarta Globe. И французские, и индонезийские власти утверждают, что администрация Telegram не реагировала на их претензии.
Манойло предположил, что руководство Telegram не выполняет просьбы властей, в том числе и в России, из-за дополнительных расходов.
«Telegram особо не стремится сотрудничать с российскими властями, потому что основная просьба российских властей - сделать Telegram прозрачным и блокировать ресурсы террористического и экстремистского характера. Это просьба до конца не выполняется. Руководству Telegram ничего строит выявлять и блокировать экстремистские ресурсы. Это требует больших затрат, это дополнительные деньги и накладные расходы, вероятно, это и сдерживает руководство Telegram. Может сработать принцип домино, потому что власти Франции заполучили лично Дурова, посадили его в клетку, запретив выезжать из страны. Он пойдет на любые уступки, куда он денется. Сейчас с Францией он разберется, откупится, потом полетит в другую страну, где его схватят за то же самое. Как известно, любая реклама хороша, кроме некролога, поэтому рейтинг Telegram сейчас растет», - сказал эксперт.
По его словам, Дуров пойдет навстречу властям Франции, чтобы избежать пребывания в тюрьме.
«Я думаю, сейчас идет речь не о доказательстве вины Дурова, а о том, что власти Франции хотят что-то от Дурова получить, и они получат. Судебный процесс может тянуться годами. Если все это время Дуров будет сидеть в тюрьме… Надо понимать, что он к такому образу жизни совершенно не привык, на Бута и Ассанжа он не похож, думаю, и стойкостью, и идейностью такой он не обладает. Когда встанет вопрос о его комфортном существовании в течение длительного времени, то он сделает все, чтобы вернуть себя в зону комфорта», - отметил собеседник НСН.
Ранее заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что обвинения, предъявленные Дурову, абсурдны, однако это не помешает ему получить во Франции реальный срок.
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