«Эффект домино»: После Франции Дурова ждут проблемы в других странах

В среду, 28 августа, суд в Париже выдвинул в отношении Дурова обвинения по шести пунктам, связанным с работой мессенджера Telegram, в том числе в соучастии в хранении порнографии и продаже наркотиков. Позже стало известно, что Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram в стране из-за предполагаемой причастности сервиса к распространению порнографии и пропаганде азартных игр, сообщило издание Jakarta Globe. И французские, и индонезийские власти утверждают, что администрация Telegram не реагировала на их претензии.

Манойло предположил, что руководство Telegram не выполняет просьбы властей, в том числе и в России, из-за дополнительных расходов.

«Telegram особо не стремится сотрудничать с российскими властями, потому что основная просьба российских властей - сделать Telegram прозрачным и блокировать ресурсы террористического и экстремистского характера. Это просьба до конца не выполняется. Руководству Telegram ничего строит выявлять и блокировать экстремистские ресурсы. Это требует больших затрат, это дополнительные деньги и накладные расходы, вероятно, это и сдерживает руководство Telegram. Может сработать принцип домино, потому что власти Франции заполучили лично Дурова, посадили его в клетку, запретив выезжать из страны. Он пойдет на любые уступки, куда он денется. Сейчас с Францией он разберется, откупится, потом полетит в другую страну, где его схватят за то же самое. Как известно, любая реклама хороша, кроме некролога, поэтому рейтинг Telegram сейчас растет», - сказал эксперт.