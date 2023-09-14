Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Александра Лукашенко

В заявлении ЕП утверждается, что белорусский лидер является «соучастником вывоза украинских детей». Также указывается, что Минск снабжает Вооружённые силы РФ техникой и боеприпасами.

Кроме того, европейские депутаты уверены, что белорусские власти предоставляют «плацдарм на территории своей страны» российской армии и ЧВК «Вагнер».

В Минске заявление Европарламента пока не комментировали.

Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. В Москве заявили, что Россия не признает юрисдикции МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».