Объявлена в розыск выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Аканэ
Объявлена в розыск судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, сообщает ТАСС.
Именно она выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина. Аканэ объявлена в розыск по уголовной статье.
Весной 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы «дала понять» президенту ЮАР, что арест Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru