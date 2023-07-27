Объявлена в розыск выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Аканэ

Объявлена в розыск судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, сообщает ТАСС.

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Именно она выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина. Аканэ объявлена в розыск по уголовной статье.

Весной 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы «дала понять» президенту ЮАР, что арест Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинУголовное Дело

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