Путин посетит с официальным визитом Монголию
Президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российский лидер, по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха, примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия победы советских и монгольских армий над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
«Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», - отметили в Кремле.
Также в заявлении говорится, что планируется подписание ряда двусторонних документов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия так и не получила приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru