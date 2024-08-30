СМИ: Монголия пообещала не арестовывать Путина по ордеру МУС
Власти Монголии не намерены выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента РФ Владимира Путин. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Собеседники агентства, знакомые с деталями подготовки к визиту, утверждают, что Кремль проинформировали об отказе монгольской стороны от выполнения ордера.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле «нет переживаний по данному поводу», сообщает RT.
Ранее МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В ответ СКР объявил в розыск выдавших ордер на арест российского президента судей МУС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru