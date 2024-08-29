«Опасный прецедент»: Дурову предрекли реальный срок из-за обвинений во Франции
Арест Дурова создает опасный прецедент, поскольку другие страны могут последовать примеру Парижа, сказал в эфире НСН юрист Генрих Девяткин.
Обвинения, предъявленные основателю Telegram Павлу Дурову, абсурдны, однако это не помешает ему получить во Франции реальный срок, заявил в разговоре с НСН заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.
Ранее Павла Дурова, задержанного 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, освободили из-под стражи во Франции. На данный момент ему запрещено покидать территорию страны, предприниматель также должен внести залог в пять миллионов евро. Бизнесмену предъявили несколько обвинений, включая «сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций в составе организованной группы». Кроме того, прокуратура Парижа обвиняет Дурова в отказе предоставлять информацию правоохранителям. По словам Девяткина, ситуация может закончиться для Дурова лишением свободы.
«Законодательство разных стран предусматривает разную ответственность. Например, в России за аналогичные правонарушения платформу могли оштрафовать или приостановить ее деятельность. Во Франции, как мы видим, за это предусмотрено до 10 лет колонии. Обвинения, предъявленные Дурову, абсурдны и беспочвенны. Не представляю, как все это будет представляться суду и доказываться. Это все равно, что руководство «Почты России» обвинять в том, что в их посылках распространяют наркотические средства. Однако, скорее всего, Дуров получит реальный срок лишения свободы, поскольку обвинение достаточно серьезное. Перспективы у него разные, существует обмен заключенными между государствами. Также Дурова по просьбе государств, гражданином которых он является, (Сент-Китса и Невиса, ОАЭ, России и Франции - прим. НСН) могут направить в другие юрисдикции. Но это все сослагательное наклонение», - сказал он.
При этом собеседник НСН выразил мнение, что Дуров вряд ли решится предоставить Франции ключи шифрования личных переписок в Telegram.
«В этом случае для него могут быть разные последствия. Это самый последний вариант, на который он мог бы пойти. Также не думаю, что текущие события для предпринимателя – пиар-акция. Совсем исключать этого не стоит, но все же это маловероятно, поскольку в ситуации замешано руководство целого государства. Этот прецедент очень опасен. Telegram – не просто платформа для общения, а целая инфраструктура с сотней миллионов пользователей. Нужно внимательно смотреть, как другие государства отреагируют на этот инцидент», - пояснил он.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко сообщил «Радиоточке НСН», что Дурову будет сложно избежать тюрьмы во Франции, если он не захочет откупиться, поделившись прибылью от бизнеса.
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