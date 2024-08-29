«Опасный прецедент»: Дурову предрекли реальный срок из-за обвинений во Франции

Обвинения, предъявленные основателю Telegram Павлу Дурову, абсурдны, однако это не помешает ему получить во Франции реальный срок, заявил в разговоре с НСН заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.

Ранее Павла Дурова, задержанного 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, освободили из-под стражи во Франции. На данный момент ему запрещено покидать территорию страны, предприниматель также должен внести залог в пять миллионов евро. Бизнесмену предъявили несколько обвинений, включая «сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций в составе организованной группы». Кроме того, прокуратура Парижа обвиняет Дурова в отказе предоставлять информацию правоохранителям. По словам Девяткина, ситуация может закончиться для Дурова лишением свободы.