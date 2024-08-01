«Навести порядок»: Член СПЧ Кабанов связал аресты в МО РФ с приходом Белоусова
Против заместителей министра обороны будут возбуждаться новые дела: в Минобороны была сформирована огромная система злоупотреблений, отметил в эфире НСН Кирилл Кабанов.
Аресты заместителей министра обороны связаны с приходом Андрея Белоусова на должность главы военного ведомства, он был призван навести порядок, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.
Ранее руководителя АО «Военторг» задержали в рамках уголовного дела о крупном хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны. С 2012 года главой «Военторга» значится Владимир Павлов. Кроме того, арестован Сергей Сухов – бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании, входящей в систему МО РФ. Ее работу курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов.
«Такая задача Белоусову и стояла – наведение порядка. За последнее десятилетие в Минобороны была сформирована огромная система злоупотреблений… Военные поставки, тыл, все было пронизано коррупцией. Президент, в конце концов, заменил министра обороны, который, как я понимаю, не выполнил задачу в наведении порядка. Президент поставил новое независимое лицо. Я уверен, что это не последние уголовные дела по этому ведомству», – сказал Кабанов.
Он также выразил уверенность, что скоро экс-министру обороны Сергею Шойгу будут «заданы вопросы».
«Минобороны, конечно, подотчетно. У нас есть Счетная палата, которая многократно говорила о различных нарушениях. Понятно, что там сложнее проверять, чем любую другую открытую отрасль. Система отчетности есть, именно она и показала результаты… В том числе, связанные с СВО. Вопросы к Шойгу будут, и они будут заданы», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны 12 мая. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества», напоминает «Радиоточка НСН».
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