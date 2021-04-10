Укол, капли и спрей. Зачем ученые создают новые формы вакцины?

За границей начали разрабатывать спреи против коронавируса. Швейцарская газета Le Matin сообщила, что местная компания Adwatis представила назальный спрей, который снижает риск заражения COVID-19. Препарат эффективен не только против коронавируса, но и других вирусов, и способен всего за 30 секунд после применения на 99% снизить количество вирусных частиц, рассказала глава компании Жорж Буй.

А в субботу, 10 апреля, журналисты ТАСС со ссылкой на профессора вирусологии Хельсинкского университета Калле Саксела, который является одним из разработчиков препарата, рассказали, что в Финляндии также может появиться вакцина от коронавируса в виде спрея для носа. В ее основе - аденовирусный вектор, пояснил Саксела. По словам профессора, спрей позволяет также создать «общий иммунитет для всего организма».

К плюсам препарата-спрея он также отнес отсутствие необходимости в привлечении медработников для вакцинации, а также то, что спрей приятнее использовать, чем делать укол.

При этом руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил, почему следует избегать контактов с заболевшими даже после прививки от коронавируса.

«Если вы специально человеку с антителами будете добавлять в организм возбудителя, то это будет стимулировать у него дополнительную выработку антител. Но все дело в том, что очень трудно определить дозу, которая будет "полезна". Возможно, она пробьет иммунитет. Любой иммунитет можно пробить. Я, например, каждый год прививаюсь от гриппа, но это не значит, что я обязательно не заболею. Однажды я им и заболел, но болел всего два дня с температурой 37,3: помогла прививка, поддержавшая нужный уровень антител», - отметил он.