Укол, капли и спрей. Зачем ученые создают новые формы вакцины?
Ученые в эфире НСН обсудили преимущества вакцин от коронавируса.
Еще одну вакцину от коронавируса разрабатывают в России на базе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ. Она будет применяться интраназально. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 10 апреля.
Препарат разработан на основе ослабленного вируса гриппа. Для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус – по аналогии с технологией, использованной в «Спутнике V». Директор института Дмитрий Лиознов прогнозирует, что после испытаний, которые начнутся осенью, препарат будет в доступе уже весной 2022 года, отмечает RT.
Ранее стало известно, что в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали разрабатывать вакцину от COVID-19 в виде носовых капель. При этом состав главного действующего компонента препарата по сравнению с вакциной «ЭпиВакКорона» не изменится, сообщил РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН согласился, что препарат «Вектор» должен помогать от мутаций COVID-19. Вместе с тем он заявил, что вакцина «Спутник V» на данный момент имеет больше опыта.
«Если белок без изменений, то должно помогать. Какую вакцину выбрать - в каждом конкретном случае врач и желающий привиться должны решать это индивидуально. Пока больше опыта у "Спутника V". У него более надежно. Далее по мере приобретения опыта будем и о других рассуждать. Что касается мутаций вируса, все касается того, в каком сегменте изменения. Самое главное, что сейчас изменений в белке нет», - объяснил он.
За границей начали разрабатывать спреи против коронавируса. Швейцарская газета Le Matin сообщила, что местная компания Adwatis представила назальный спрей, который снижает риск заражения COVID-19. Препарат эффективен не только против коронавируса, но и других вирусов, и способен всего за 30 секунд после применения на 99% снизить количество вирусных частиц, рассказала глава компании Жорж Буй.
А в субботу, 10 апреля, журналисты ТАСС со ссылкой на профессора вирусологии Хельсинкского университета Калле Саксела, который является одним из разработчиков препарата, рассказали, что в Финляндии также может появиться вакцина от коронавируса в виде спрея для носа. В ее основе - аденовирусный вектор, пояснил Саксела. По словам профессора, спрей позволяет также создать «общий иммунитет для всего организма».
К плюсам препарата-спрея он также отнес отсутствие необходимости в привлечении медработников для вакцинации, а также то, что спрей приятнее использовать, чем делать укол.
При этом руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил, почему следует избегать контактов с заболевшими даже после прививки от коронавируса.
«Если вы специально человеку с антителами будете добавлять в организм возбудителя, то это будет стимулировать у него дополнительную выработку антител. Но все дело в том, что очень трудно определить дозу, которая будет "полезна". Возможно, она пробьет иммунитет. Любой иммунитет можно пробить. Я, например, каждый год прививаюсь от гриппа, но это не значит, что я обязательно не заболею. Однажды я им и заболел, но болел всего два дня с температурой 37,3: помогла прививка, поддержавшая нужный уровень антител», - отметил он.
Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду на бессрочное действие российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше», — заявил ученый в беседе с агентством «Интерфакс».
Напомним, сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.
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