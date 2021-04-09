Центр Гамалеи создал вакцину сразу от нескольких штаммов COVID-19

Российский НИЦЭМ имени Гамалеи разработал вакцину, способную защитить одновременно от нескольких штаммов коронавируса и других инфекций. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи начал тестирование вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Как отметил ученый, специалисты научно-исследовательского центра создали технологию, вызывающую иммунитет к четырем-пяти вариантам COVID-19.

«Это будет кассетная боеголовка», — заявил Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Глава центра Гамалеи подчеркнул, что разработку поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ученые проводят доклинические испытания нового препарата, сообщает Ura.ru.

Ранее Гинцбург рассказал, что центр Гамалеи начал доклинические исследования вакцины от COVID-19 в форме капель для носа.

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ФОТО: sobyanin.ru
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