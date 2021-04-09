Центр Гамалеи создал вакцину сразу от нескольких штаммов COVID-19

Донорами плазмы с антителами к COVID-19 за год стали 20 тысяч москвичей Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в столице отреставрируют В ЦДМ на Лубянке открываются новые магазины и рестораны Климатолог пообещал Москве погоду «как в Париже»