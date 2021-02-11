СМИ: Компания из Швейцарии разработала назальный спрей от коронавируса

Швейцарская компания Adwatis представила назальный спрей, который снижает риск заражения COVID-19, сообщает швейцарская газета Le Matin.

Глава компании Жорж Буй рассказала изданию, что препарат эффективен не только против коронавируса, но и других вирусов, и способен всего за 30 секунд после применения на 99% снизить количество вирусных частиц.

«Если применять спрей... в качестве превентивной меры, то он, как мы надеемся, позволит снизить риск заражения», - подчеркнула Буй.

В Adwatis добавили, что производство препарата планируется запустить в конце февраля.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что институт Гамалеи и компания «Генериум» ведут разработку вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде капель для носа и приступят к клиническим исследованиям препарата в апреле 2021 года.