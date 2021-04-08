«Вектор» начал разработку вакцины от коронавируса в виде капель для носа

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали разрабатывать вакцину от COVID-19 в виде носовых капель. При этом состав главного действующего компонента препарата по сравнению с вакциной «ЭпиВакКорона» не изменится, сообщил РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Препарат разрабатывается для назального применения. Он будет создавать иммунитет на слизистых оболочках носа, которые являются входными воротами для инфекции», - заявил Максютов.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также сообщил, что в центре начались доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа.

Ранее профессор Николай Малышев в эфире НСН сравнил российские вакцины от COVID-19



