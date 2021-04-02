Центр Гамалеи начал тестирование вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ начал доклинические испытания назальной вакцина от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Директор центра Александра Гинцбург рассказал, что специалисты получили патент на назальную вакцину и готовы приступить к тестированию.

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Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что назальная форма выпуска вакцины «Спутник V» так же, как и предшествующая версия, будут состоять из двух компонентов. По ее словам, вакцину смогут вводить только медработники.

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ФОТО: РИА Новости
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