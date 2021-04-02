Центр Гамалеи начал тестирование вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что назальная форма выпуска вакцины «Спутник V» так же, как и предшествующая версия, будут состоять из двух компонентов. По ее словам, вакцину смогут вводить только медработники.