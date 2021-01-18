В центре Гамалеи рассказали, зачем носить маски после вакцинации

«Я могу сказать про себя. У меня очень высокий уровень антител в организме, так как я привился. Но я все равно хожу в маске с пропагандистской целью. Тем самым я хочу показать, что маска – это необходимость. Я ведь могу заразиться еще раз. Кроме того, если вы привитый и идете в магазин, то продавщице все равно, вакцинировались вы или нет. У нее камеры висят и ее могут оштрафовать за обслуживание покупателя без маски», - отметил он.

При этом ученый заявил, что если переболевший уже выздоровел, то маловероятно, что он переносчик. А вот бессимптомники - это вирусоносители, но не обязательно вирусовыделители, добавил вирусолог.

На прошлой неделе директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что поступление вируса в организм в небольших количествах будет стимулировать организм и поддерживать высокий уровень антител. Вместе с тем он всё равно призвал носить маски даже тех, кто привился.

Зуев объяснил, почему попытки стимулировать иммунитет при помощи контактов с заболевшими могут быть опасны.

«Если вы специально человеку с антителами будете добавлять в организм возбудителя, то это будет стимулировать у него дополнительную выработку антител. Но все дело в том, что очень трудно определить дозу, которая будет "полезна". Возможно, она пробьет иммунитет. Любой иммунитет можно пробить. Я, например, каждый год прививаюсь от гриппа, но это не значит, что я обязательно не заболею. Однажды я им и заболел, но болел всего два дня с температурой 37,3: помогла прививка, поддержавшая нужный уровень антител», - отметил он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что большую часть года россиянам придется продолжать носить маски.

