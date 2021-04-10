В даркнете предлагают купить российские вакцины от COVID
В теневом сегменте интернета появились предложения о продаже российских вакцин против коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова.
Это так называемые скам-объявления, считает эксперт. Их размещают, чтобы привлечь внимание.
«Достоверно неизвестно, какой процент из всех опубликованных предложений представляют собой скам-объявления. Иными словами, понять, действительно ли покупатели получают то, что ищут, невозможно», -цитирует Галова Газета.ru.
О появлении в даркнете объявлений о продаже российских и зарубежных препаратов от коронавируса, по данным компании Check Point Software Technologies, стало известно еще в конце нынешнего марта.
Речь идет об отечественной вакцине «Спутник V», которую предлагали приобрести по 600 долларов. Кроме того, о вакцине от SINOPHARM and Johnson & Johnson по цене 500 до 1 тыс. долларов и также препарат против коронавируса англо-шведской вакцины AstraZeneca.
Ранее аналитики из центра университета «Синергия» заявили, что большинство граждан России гордятся своей страной, которая стала одним из мировых лидеров по созданию вакцин от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.
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