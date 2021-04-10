Финские ученые разработали спрей от коронавируса

В основе вакцины - аденовирусный вектор, пояснил Саксела. Разработчики решили выпустить препарат в форме спрея, потому что коронавирус попадает в организм, прежде всего, через органы дыхания.

«Вакцина, полученная через нос, создает иммунитет слизистой оболочки, что означает, среди прочего, появление так называемых антител класса иммуноглобулина А. Другими словами, такой иммунитет дает защиту верхних дыхательных путей», - объясняет разработчик.

По словам профессора, спрей позволяет также создать «общий иммунитет для всего организма». Саксела убежден, что другие препараты не обладают подобным действием. Он также отметил отсутствие серьезных побочных эффектов во время испытаний на животных и ее высокую эффективность.

«По крайней мере, по результатам испытаний, проведенных на животных, одна доза вакцины-спрея дает такую же хорошую защиту, как две», - заявил Калле Саксела.

К плюсам препарата-спрея он также отнес отсутствие необходимости в привлечении медработников для вакцинации, а также то, что спрей приятнее использовать, чем делать укол.

Привлечением финансирования для испытаний вакцины на человеке и выведением препарата на рынок займется компания Rokote Laboratories Finland Oy, которую создали ученые. Они считают, что для производства препарата в Финляндии есть все условия, и надеются получить разрешение на продажу «на рубеже этого и следующего года».

Ранее швейцарская газета Le Matin сообщила, что местная компания Adwatis представила назальный спрей, который снижает риск заражения COVID-19. Препарат эффективен не только против коронавируса, но и других вирусов, и способен всего за 30 секунд после применения на 99% снизить количество вирусных частиц, рассказала глава компании Жорж Буй.

