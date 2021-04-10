Гинцбург выразил надежду на пожизненный иммунитет от вакцины «Спутник V»

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше», — заявил ученый в беседе с агентством «Интерфакс».

Гинцбург отметил, что пациентов, у которых снизился уровень антител, в рамках специального исследования вакцинируют повторно. По словам главы центра Гамалеи, эксперты оценят сроки восстановления антительного ответа. Если он восстановится до защитного уровня на вторые-четвертые сутки, это будет признаком формирования клеток памяти и сохранения иммунного ответа после первичной вакцинации.

Ученый подчеркнул, что исследования продлятся около 1-1,5 года.

Накануне Гинцбург рассказал, что специалисты центра имени Гамалеи разработали вакцину, вызывающую иммунитет одновременно к четырем-пяти вариантам коронавирусной инфекции. Новый препарат проходит доклинические испытания.

