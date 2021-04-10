Гинцбург выразил надежду на пожизненный иммунитет от вакцины «Спутник V»

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду на бессрочное действие российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Центр Гамалеи создал вакцину сразу от нескольких штаммов COVID-19

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше», — заявил ученый в беседе с агентством «Интерфакс».

Гинцбург отметил, что пациентов, у которых снизился уровень антител, в рамках специального исследования вакцинируют повторно. По словам главы центра Гамалеи, эксперты оценят сроки восстановления антительного ответа. Если он восстановится до защитного уровня на вторые-четвертые сутки, это будет признаком формирования клеток памяти и сохранения иммунного ответа после первичной вакцинации.

Ученый подчеркнул, что исследования продлятся около 1-1,5 года.

Накануне Гинцбург рассказал, что специалисты центра имени Гамалеи разработали вакцину, вызывающую иммунитет одновременно к четырем-пяти вариантам коронавирусной инфекции. Новый препарат проходит доклинические испытания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусВакцинацияВакцина
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