«Ёлки, телки и развод»: Шнуров ответил хейтерам клипом, а Шаман — анекдотом

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШНУРОВА: ЁЛКИ, ТЁЛКИ И СОБЧАК

В понедельник, 21 октября, СМИ сообщили, что 51-летний Сергей Шнуров официально стал холостяком. Представители музыканта молчанием встретили новость о разводе музыканта с четвертой женой Ольгой Абрамовой, при этом, по словам адвоката, споров о разделе имущества и двух детей у пары не было.

По стечению обстоятельств, в этот же день, 21 октября, в соцсетях музыканта появился тизер клипа под названием «Ёлки, телки, озеро». Предыдущий клип Шнурова «Эталон» вышел в середине мая. Пятимесячную тишину прерывали лишь одинокие анонсы январских концертах Шнурова на Бали и в Таиланде, ну а в полночь 25 октября вышел клип, который немного разочаровал фанатов «Ленинграда».

Главными героями мультипликационной работы стали адаптированные под российскую действительность герои книги о Винни-Пухе, характерного для Шнура мата в песне не оказалось, а внимательные журналисты обнаружили в ней лишь пару намеков на злободневность. В начале истории поется о «сморозившей чепуху» звезде, которая спровоцировала скандал в духе Тарантино, а в конце – про съемки нового эпизода Гаем Ричи, последние фильмы которого создаются при участии российских продюсеров.

Откровенных намеков и провокаций в новой работе Шнура нет, однако здесь своему «вечному оппоненту» помогла экс-телеведущая Ксения Собчак, порадовавшая своих читателей очередной сенсацией.

«Сергей Шнуров решил отметить развод небанально - записав коллаб с Инстасамкой. Скоро выпустит. Такие дела», - написала она в Telegram.

Ни Шнуров, ни Инстасамка пока не подтвердили эту информацию, тем не менее, в сети уже гуляет информация, что их совместный релиз выйдет уже в середине ноября.

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее допустил в беседе с НСН, что проблемы с концертами Шнурова в России могут быть связаны с «черной меткой», которую ему дали на самом верху.