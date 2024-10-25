«Ёлки, телки и развод»: Шнуров ответил хейтерам клипом, а Шаман — анекдотом
Пятимесячное молчание Шнурова в публичном поле прервал странный клип, Собчак «скрестила» его с Инстасамкой, а Шаман превратил в шутку отмену концерта, развод и слухи о водке под брендом «Я русский».
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, пропавший с музыкального горизонта на фоне судебной тяжбы за 140 миллионов, вышел из тени, выпустив в преддверии выходных первый за долгое время клип, озадачивший его поклонников.
Этот релиз завершил целую череду неоднозначных событий в мире шоу-бизнеса, прошедших на фоне саммита БРИКС в Казани. В числе главных ньюсмейкеров недели также оказались группа «Звери», певец Шаман и Ксения Собчак, по традиции подлившая масла в огонь сплетен и скандалов.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ШНУРОВА: ЁЛКИ, ТЁЛКИ И СОБЧАК
В понедельник, 21 октября, СМИ сообщили, что 51-летний Сергей Шнуров официально стал холостяком. Представители музыканта молчанием встретили новость о разводе музыканта с четвертой женой Ольгой Абрамовой, при этом, по словам адвоката, споров о разделе имущества и двух детей у пары не было.
По стечению обстоятельств, в этот же день, 21 октября, в соцсетях музыканта появился тизер клипа под названием «Ёлки, телки, озеро». Предыдущий клип Шнурова «Эталон» вышел в середине мая. Пятимесячную тишину прерывали лишь одинокие анонсы январских концертах Шнурова на Бали и в Таиланде, ну а в полночь 25 октября вышел клип, который немного разочаровал фанатов «Ленинграда».
Главными героями мультипликационной работы стали адаптированные под российскую действительность герои книги о Винни-Пухе, характерного для Шнура мата в песне не оказалось, а внимательные журналисты обнаружили в ней лишь пару намеков на злободневность. В начале истории поется о «сморозившей чепуху» звезде, которая спровоцировала скандал в духе Тарантино, а в конце – про съемки нового эпизода Гаем Ричи, последние фильмы которого создаются при участии российских продюсеров.
Откровенных намеков и провокаций в новой работе Шнура нет, однако здесь своему «вечному оппоненту» помогла экс-телеведущая Ксения Собчак, порадовавшая своих читателей очередной сенсацией.
«Сергей Шнуров решил отметить развод небанально - записав коллаб с Инстасамкой. Скоро выпустит. Такие дела», - написала она в Telegram.
Ни Шнуров, ни Инстасамка пока не подтвердили эту информацию, тем не менее, в сети уже гуляет информация, что их совместный релиз выйдет уже в середине ноября.
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее допустил в беседе с НСН, что проблемы с концертами Шнурова в России могут быть связаны с «черной меткой», которую ему дали на самом верху.
ШУТКИ ШАМАНА И ОТМЕНА «ЗВЕРЕЙ»
Помимо Шнурова в поле зрения СМИ вновь попал участник еще одного громкого развода. Ярослав Дронов, известный всему миру как Шаман, для начала сообщил «родным» (как он обращается к своим подписчикам) об отмене концерта в Дзержинске Нижегородской области, который был запланирован 23 октября.
«Причина уважительная, скоро обо всём вам расскажу и, уверен, вы поймёте и поддержите меня», - заинтриговал Дронов за сутки до концерта.
Ну а 24 октября он пошутил о своем недавнем разводе с Еленой Мартыновой и слухах о выпуске им водки .
«Настолько все это все смешно и нелепо, что уже появился анекдот: "А вы пробовали новую водку Шамана «Я русский»?. Да нет, говорят разведенная"», - сказал музыкант, представший в образе князя Владимира. При этом интонация артиста навеяла ассоциации еще с одной известной фигурой, хотя, возможно просто показалось.
Еще одним неожиданным событием недели стала отмена концерта группы «Звери», который должен был состояться 13 ноября. После определенных проблем с концертами Рома Зверь несколько раз ездил на Донбасс, дал концерт в «Лужниках» в конце августа 2024 года, в сентябре выпустил новый альбом под названием «Фолк», а в ноябре должен был начать гастрольный тур по городам России, но что-то пошло не так.
«Друзья, у нас грустные новости. Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — "неоднозначная позиция артиста"», - написали музыканты в соцсетях 24 октября.
К этому посту прикреплено письмо Комитета по физической культуре и спорта Тверской области, в котором говорится, что концерт «не согласован». При этом представитель комитета пояснил изданию «Подъем», что дело здесь не в позиции музыканта, а в том, что в спорткомплексе «Юбилейный» по уставу нельзя проводить концерты. При этом он признал, что концерты там проводились, но сейчас «сделали замечание».
Однако эта версия не убедила главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, с подачи которого частенько «отменяют» разных музыкантов.
«“Звери” поехали на Донбасс “очиститься” после моего требования проверить коллектив на предмет возможной дискредитации Вооруженных сил России. Роман Билык показал, что он оступился, извинился, привез гуманитарную помощь и выступил на передовой. Что же касается позиции Тверской области, видимо, сотрудники аппарата губернатора не хотят связываться с группой, которая один раз уже дискредитировала себя. Отмена концерта в Твери — это не частный случай. Не знаю, что должен сделать Билык, чтобы концерты не отменялись. Наверное, еще раз покаяться. Один раз оступился — все, поставил на себе клеймо. “Звери” пытаются себя отмыть, где-то это получается, где-то — нет», — пояснил Бородин НСН.
Со своей стороны, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев указал НСН, что музыкантам сегодня приходится самоцензурироваться, поскольку они не хотят «за два слова попасть под уголовную ответственность» или кого-то раздражать.
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