Группа «Ленинград» представила клип «Ёлки. Тёлки. Озеро»
25 октября 202408:55
Группа «Ленинград» представила анимированный клип «Ёлки. Тёлки. Озеро».
Музыканты опубликовали клип на Youtube. Видео длится чуть больше двух минут.
Также стало известно, что солист группы Сергей Шнуров и певица Дарья Зотеева (Инстасамка) готовят совместный трек. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. Однако сами артисты эту информацию не подтверждали.
Ранее продюсер Денис Рольгейзер сообщил, что группа «Ленинград» готова выступить на новогодних праздниках за 15 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич пообещал, что Сербия не введет санкции против России
- СМИ: Маск регулярно созванивался с Путиным с 2022 года
- СМИ: Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников
- СМИ: 43 человек задержали в Коркино после погромов из-за убийства женщины-таксиста
- В Минпросвещения обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
- Экс-игрок ЦСКА и сборной России Дзагоев попал в базу «Миротворца»
- Группа «Ленинград» представила клип «Ёлки. Тёлки. Озеро»
- В МИД Индонезии заявили о желании присоединиться к БРИКС
- Самолет Москва-Нижневартовск вынужденно сел в аэропорту Перми
- Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к концу декабря
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru