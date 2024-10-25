Группа «Ленинград» представила клип «Ёлки. Тёлки. Озеро»

Группа «Ленинград» представила анимированный клип «Ёлки. Тёлки. Озеро».

Музыканты опубликовали клип на Youtube. Видео длится чуть больше двух минут.

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Также стало известно, что солист группы Сергей Шнуров и певица Дарья Зотеева (Инстасамка) готовят совместный трек. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. Однако сами артисты эту информацию не подтверждали.

Ранее продюсер Денис Рольгейзер сообщил, что группа «Ленинград» готова выступить на новогодних праздниках за 15 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыГруппа "Ленинград"

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