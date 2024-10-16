Депутат Делягин: Шаман рискует репутацией после регистрации бренда «Я русский»

По данным Роспатента, товарные знаки поданы для регистрации по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг. Это позволяет использовать первый товарный знак для продажи и производства алкогольных напитков. Второй товарный знак может быть использован в том числе для продажи и производства ароматизаторов воздуха, декоративной и уходовой косметики, а также приборов для сексуальной активности. Делягин отметил, формальных нарушений при регистрации товарных знаков под таким брендом нет, однако они «противоречат ценностям».



«Я считаю, что русский, значит, трезвый. Продажа водки под торговой маркой «Я русский» не противоречит закону, но противоречит ценностям и здравому смыслу. Думаю, эта история подорвет репутацию самого Шамана. Формальных нарушений здесь нет, ведь у нас нельзя использовать символы государства при регистрации товарного знака», - сказал собеседник НСН.

В пресс-службе артиста рассказали РИА Новости, что Шаман регистрирует товарный знак «Я русский» в первую очередь для защиты бренда, которым стала его песня. По словам представителя артиста, говорить о том, какую продукцию собирается выпускать Shaman, пока очень рано.

Ранее Роспатент отказал Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи». Отказ связан с тем, что название группы повторяет имя известной английской писательницы Агаты Кристи, а значит, зарегистрировать его как товарный знак нельзя, передает «Радиоточка НСН».

