«От Карабаса до Бузовой»: Сергей Мазаев о самоцензуре в роке и новых звездах

Рок-музыканты вынуждены сегодня заниматься самоцензурой при создании песен, при этом технические возможности для исполнителей нового поколения значительно расширились, заявил в интервью НСН заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

Телеведущая Тутта Ларсен ранее высказала мнение, что русский рэп в плане текстов сегодня стал тем, чем был русский рок в конце 1980-х – начале 1990-х. Актер и шоумен Андрей Фомин также говорил НСН, что рок-музыка, которая всегда была «бунтарской и настоящей», отошла сегодня на второй план. Мазаев объяснил, почему создается ощущение дефицита содержательных текстов.