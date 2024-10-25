«От Карабаса до Бузовой»: Сергей Мазаев о самоцензуре в роке и новых звездах
Музыканты боятся получить проблемы из-за двух лишних слов, поскольку раздражать сегодня никого не нужно, сказал в эфире НСН Сергей Мазаев.
Рок-музыканты вынуждены сегодня заниматься самоцензурой при создании песен, при этом технические возможности для исполнителей нового поколения значительно расширились, заявил в интервью НСН заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.
Телеведущая Тутта Ларсен ранее высказала мнение, что русский рэп в плане текстов сегодня стал тем, чем был русский рок в конце 1980-х – начале 1990-х. Актер и шоумен Андрей Фомин также говорил НСН, что рок-музыка, которая всегда была «бунтарской и настоящей», отошла сегодня на второй план. Мазаев объяснил, почему создается ощущение дефицита содержательных текстов.
«В силу политической обстановки людям приходится самоцензурироваться. Люди боятся просто за два слова или еще за что-то попасть под уголовную ответственность, и, я думаю, они правильно делают, что не связываются. Там бескомпромиссная история, и не нужно раздражать никого. Рамки немножко ужесточились и мозговая избирательность должна быть более изысканная. В этом поэзия и состоит, когда тремя-четырьмя строчками мы можем определить, как Хлебников: "Русь, ты вся поцелуй на морозе". Понимаете? В этой строчке всю Россию можно вычитать», - сказал лидер «Морального кодекса».
Он сравнил нынешнюю ситуацию с советскими временами.
«В Советском Союзе было так же сложно, там тоже приходилось обо всем говорить иносказательно. У нас, например, есть песня со словами "Карабас-Барабас опрокинул бас, Дуремар убежал в кусты", это тоже о политике, про 1991-й год. Просто мы назвали это своими словами, с иронией немножко. Но жизнь продолжается и люди, любящие себя, свою работу, свою землю и своих друзей, продолжают творить, работать и получать удовольствие от жизни», - подчеркнул музыкант.
По словам Мазаева, сегодня артисты имеют очень хорошие технические возможности. В качестве примера он привел Ольгу Бузову.
«Новых идей нет. Люди перестали учиться, уважать своих учителей, испытывать пиетет к науке и знаниям. Это сказывается на нашей массовой культуре. При этом в студиях все-таки сидят хорошие ребята, и какими бы сырыми и неумелыми ни были поначалу звезды, они их "причесывают" и делают им очень красивые фонограммы. Я помню Бузову, когда она только появилась. Она же не певица совсем и у нее в голове нет даже желания пойти учиться, но какие у нее фонограммы хорошие, она все равно звучит хорошо. Поэтому, если брать в целом, сейчас у нас очень вырос уровень и музыкантов, и студий, и всего. Правда, с авторским правом у нас какой-то сиреневый туман, а продюсеры и звукорежиссеры все нищие, если сравнивать с западными коллегами», - заключил собеседник НСН.
Мазаев также отметил, что все его проблемы со здоровьем уже позади, и пригласил 1 ноября всех на большой концерт в Москве в честь 35-летия группы «Моральный кодекс».
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин ранее рассказывал «Культурному гиду НСН» о своем новом альбоме и съемках у режиссера Кирилла Серебренникова.
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