СМИ: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся со своей женой Ольгой Абрамовой, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным издания, заседание состоялось сегодня в мировом суде. Решение о разводе вступит в силу через месяц. Ни Шнуров, ни Абрамова на заседание не явились.

В 2018 году Абрамова вышла замуж за солиста «Ленинграда». 23 сентября стало известно, что она подала на развод.

У бывших супругов двое общих детей: сын появился на свет в 2021 году, а второй ребенок – в 2022-ом. Пол и имя последнего родители держат в секрете, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесСергей ШнуровЛенинградРазвод

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