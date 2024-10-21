СМИ: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся со своей женой Ольгой Абрамовой, пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, заседание состоялось сегодня в мировом суде. Решение о разводе вступит в силу через месяц. Ни Шнуров, ни Абрамова на заседание не явились.
В 2018 году Абрамова вышла замуж за солиста «Ленинграда». 23 сентября стало известно, что она подала на развод.
У бывших супругов двое общих детей: сын появился на свет в 2021 году, а второй ребенок – в 2022-ом. Пол и имя последнего родители держат в секрете, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поэт-песенник Ильичев заявил о готовности продолжать сотрудничество с Пугачевой
- «Страдает печень»: Врач назвала серьезные последствия переизбытка БАДов в организме
- Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии
- Депутат Милонов заявил, что россиянки слишком требовательны для китайских мужчин
- Минпросвещения анонсировало ЕГЭ по арабскому языку
- СМИ: В Эстонии для защиты от мигрантов могут установить буи с лезвиями
- ВСУ атаковали завод в Брянской области
- Психолог Ким рассказала, как можно обмануть полиграф
- На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
- Мурашко: Отечественные препараты для генной терапии уже проходят испытания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru