СМИ: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись

По данным издания, заседание состоялось сегодня в мировом суде. Решение о разводе вступит в силу через месяц. Ни Шнуров, ни Абрамова на заседание не явились.



В 2018 году Абрамова вышла замуж за солиста «Ленинграда». 23 сентября стало известно, что она подала на развод.

У бывших супругов двое общих детей: сын появился на свет в 2021 году, а второй ребенок – в 2022-ом. Пол и имя последнего родители держат в секрете, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

