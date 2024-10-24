«Отмыться не получилось»: Бородин предрек новые отмены концертов группы «Звери»

«“Звери” поехали на Донбасс “очиститься” после моего требования проверить коллектив на предмет возможной дискредитации Вооруженных сил России. Роман Билык показал, что он оступился, извинился, привез гуманитарную помощь и выступил на передовой. Что же касается позиции Тверской области, видимо, сотрудники аппарата губернатора не хотят связываться с группой, которая один раз уже дискредитировала себя, без губернатора это решение не принималось. Может быть, это и правильно: во-первых, в Тверской области проживают много участников спецоперации, во-вторых, любые заявления артистов против органов власти обязательно на них сказываются, поэтому, прежде чем что-то говорить, надо подумать сто раз. Да и народное порицание еще никто не отменял. К тому же сейчас не та ситуация, чтобы ездить по регионам и давать концерты: миллионные гонорары, которые выплачиваются артистам, разумнее потратить на другие цели», — сказал Бородин.

Собеседник НСН предположил, что последующие концерты группы «Звери» (коллектив должен выступить 15 ноября в Ярославле и 17 ноября в Рязани) также будут отменены.

«Отмена концерта в Твери — это не частный случай. Не знаю, что должен сделать Билык, чтобы концерты не отменялись. Наверное, еще раз покаяться. Один раз оступился — все, поставил на себе клеймо. “Звери” пытаются себя отмыть, где-то это получается, где-то — нет», — подытожил он.

Ранее стало известно, что певица Слава понесла значительные, по её словам, финансовые потери после отмены её концертов в Махачкале и Владикавказе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

