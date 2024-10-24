«Неоднозначная позиция»: Группе «Звери» отказали в проведении концерта в Твери

Музыканты прикрепили к сообщению документ за подписью председателя комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александра Дёмина, в котором говорится, что проведение концерта группы «Звери» в спорткомплесе «Юбилейный» не согласовано.

По их словам, свой отказ тверские власти объяснили «неоднозначной позицией артиста».

«К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение. Мы вернем каждому полную стоимость билетов. Надеемся на ваше понимание. До встречи!», - написали «Звери».

Ранее в министерстве молодежной политики ДНР заявили, что группа «Звери» посетила Донецк и выступила для студентов, волонтёров и дружинников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

