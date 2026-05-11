Пашинян: Если Армения выйдет из ЕАЭС, она сделает это спланированно

В Армении в настоящее время не обсуждается вопрос выбора между ЕАЭС и Евросоюзом. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, референдум по возможному выходу Еревана из ЕАЭС будет проведен, когда в этом возникнет объективная необходимость.

«Мы с большим уважением относимся к нашим партнёрам по ЕАЭС, с большим уважением относимся к нашему участию в ЕАЭС... Если мы выйдем из ЕАЭС, мы выйдем спланированно, а не внезапно», - подчеркнул политик.

Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил «Радиоточке НСН», что Армения хочет построить хорошие отношения со всеми, а не выбирать в партнёры кого-то одного.

