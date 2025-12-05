Страны Европы бойкотируют «Евровидение» из-за Израиля

По данным телеканала, после голосования 4 декабря Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения официально объявили о бойкоте. Ещё в сентябре ряд вещателей, включая организации из этих четырёх стран и Исландии, пригрозили неучастием, если Израиль будет допущен.

Причиной стала ситуация в Газе. EBU попытался решить вопрос через голосование на ассамблее в Женеве, но это лишь закрепило раскол.

Мероприятие, которое пройдёт в Вене в мае 2026 года, рискует стать одним из самых политизированных в истории.

Ранее стало известно, что «Евровидение» изменит правила голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

