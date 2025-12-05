Страны Европы бойкотируют «Евровидение» из-за Израиля
Европейский вещательный союз (EBU), разрешив Израилю участвовать в «Евровидении-2026», спровоцировал отказ от конкурса нескольких стран, сообщает France24.
По данным телеканала, после голосования 4 декабря Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения официально объявили о бойкоте. Ещё в сентябре ряд вещателей, включая организации из этих четырёх стран и Исландии, пригрозили неучастием, если Израиль будет допущен.
Причиной стала ситуация в Газе. EBU попытался решить вопрос через голосование на ассамблее в Женеве, но это лишь закрепило раскол.
Мероприятие, которое пройдёт в Вене в мае 2026 года, рискует стать одним из самых политизированных в истории.
Ранее стало известно, что «Евровидение» изменит правила голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Отказ Бельгии от изъятия активов РФ стал ударом для Украины
- Путин: Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины
- Страны Европы бойкотируют «Евровидение» из-за Израиля
- Власти заявили о необходимости найти более 12 млн рабочих рук к 2032 году
- СМИ: Рехабом «Антонов PRO» руководила дочь экс-главы Владимирской области
- Путин затронул тему бессмертия
- Евросоюз внес Россию в черный список по отмыванию денег
- СМИ: Украине грозит демографический коллапс
- Российское продвижение под Запорожьем угрожает коммуникациям ВСУ на южном фланге
- Валуев усомнился в необходимости запрета «детского шампанского» для подростков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru