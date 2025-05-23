Победитель «Евровидения-2025» JJ предложил исключить Израиль из участников конкурса

Организаторов состязания критиковали за допуск израильской исполнительницы Юваль Рафаэль. Такую реакцию вызвал конфликт в Секторе Газа. Пропалестинские демонстранты пытались прорваться в зал и помешать певице. Во время ее выступления микрофоны у аудитории выключили из-за свиста и неодобрительных криков. Тем не менее, она заняла второе место и набрала 356 баллов.

Питч разочаровался, что участники от Израиля до сих пор приглашаются на конкурс, несмотря на боевые действия. Он добавил, что хотел бы, что в 2026-м году в Вене их не было. Организационный комитет Евровидения в Австрии ответил, что слова певца являются его личным мнением и не отражают официальную позицию страны. Позднее JJ извинился и заявил, что его неверно поняли.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике решение Европейского вещательного союза допустить Израиль к участию в конкурсе «Евровидение-2025», напоминает НСН.

