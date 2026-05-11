Заочно осужденный на Украине Мединский заявил, что киевский суд «судит историю»

Речь идёт об учебнике истории, одним из соавторов которого является Мединский. В офисе генпрокурора Украины книгу назвали «одним из инструментов российской информационной политики».

По словам Мединского, нечто подобное произошло с итальянским историком Пауло Сарпи, которого хотели сжечь из-за книги об истории католической церкви, однако приговор в итоге так и не вынесли.

«Киевский суд в данном случае превзошёл святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор», — заключил он.

Ранее Мединский заявил, что история - это оружие, которое на Украине понимают и боятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».