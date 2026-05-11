Заочно осужденный на Украине Мединский заявил, что киевский суд «судит историю»

Помощник президента РФ Владимир Мединский, которого на Украине заочно осудили на 10 лет лишения свободы, заявил, что киевский суд «судит историю». Об этом сообщает RT.

Речь идёт об учебнике истории, одним из соавторов которого является Мединский. В офисе генпрокурора Украины книгу назвали «одним из инструментов российской информационной политики».

По словам Мединского, нечто подобное произошло с итальянским историком Пауло Сарпи, которого хотели сжечь из-за книги об истории католической церкви, однако приговор в итоге так и не вынесли.

«Киевский суд в данном случае превзошёл святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор», — заключил он.

Ранее Мединский заявил, что история - это оружие, которое на Украине понимают и боятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
