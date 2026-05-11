Пашинян заявил, что не счел нужным реагировать на угрозы Зеленского в адрес РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает себя обязанным реагировать на угрозы Владимира Зеленского в адрес России, сделанные в ходе 8-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.
В ходе беседы с журналистами он отметил, что Армения является участницей ЕПС, ЕАЭС, ОДКБ, однако это не означает, что Ереван «стремится вмешиваться во все дела в мире».
«Мы маленькая страна со своей маленькой повесткой и не всегда считаем, что должны... высказывать свое мнение по глобальным вопросам», - указал Пашинян.
Политик также добавил, что ЕПС - это многовекторная платформа, и на ней «люди высказываются».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России, так как не одёрнули Зеленского, который из Еревана угрожал ударами по параду Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
