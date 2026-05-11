Новые власти Венгрии не намерены отказываться от российских энергоносителей

Венгрия не намерена отказываться от российских энергоносителей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.

Петер Мадьяр официально стал новым премьером Венгрии во время церемонии

По его словам, Будапешт планирует диверсифицировать источники поставок, для чего следует «максимально использовать два ведущих в страну нефтепровода».

«Для населения сохранится программа снижения коммунальных платежей», - заключил он.

Ранее Капитань заявил, что новое правительство Венгрии планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве атомной электростанции «Пакш-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЭнергетикаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры