Новые власти Венгрии не намерены отказываться от российских энергоносителей
Венгрия не намерена отказываться от российских энергоносителей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.
По его словам, Будапешт планирует диверсифицировать источники поставок, для чего следует «максимально использовать два ведущих в страну нефтепровода».
«Для населения сохранится программа снижения коммунальных платежей», - заключил он.
Ранее Капитань заявил, что новое правительство Венгрии планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве атомной электростанции «Пакш-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
