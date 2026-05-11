Польша намерена ужесточить правила получения гражданства
Власти Польши намерены ужесточить правила получения гражданства. Об этом заявили в МВД республики.
В ведомстве уточнили, что предлагается ввести тест, с помощью которого у претендентов на польское гражданство будут проверять «знание истории, ценностей и принципов страны».
Среди других нововведений - подписание акта о лояльности польскому государству, высокий уровень владения польским языком, минимум восемь лет пребывания в Польше, а также польская налоговая резиденция.
«Гражданство Польши - это привилегия, которую нужно заслужить... Изменения должны гарантировать, что каждый, кого мы принимаем в нашу страну, достоин этого», - указали в польском МВД.
Ранее Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония запретили въезд россиянам со старыми загранпаспортами без биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Польша намерена ужесточить правила получения гражданства
- Евросоюз снова расширил список санкций против России
- Пашинян: Если Армения выйдет из ЕАЭС, она сделает это спланированно
- СМИ: Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
- Каллас выступила против кандидатуры Шредера на роль переговорщика с Россией
- Новые власти Венгрии не намерены отказываться от российских энергоносителей
- Минобороны: Почти 24 тысячи нарушений ВСУ произошло в зоне СВО с начала перемирия
- Зеленский: Украина обсудила с США возможные переговоры на высшем уровне
- СМИ: Новая обязательная маркировка запчастей может обвалить рынок авиабилетов
- Новое руководство Венгрии пересмотрит проект АЭС «Пакш-2»