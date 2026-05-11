Польша намерена ужесточить правила получения гражданства

В ведомстве уточнили, что предлагается ввести тест, с помощью которого у претендентов на польское гражданство будут проверять «знание истории, ценностей и принципов страны».

Среди других нововведений - подписание акта о лояльности польскому государству, высокий уровень владения польским языком, минимум восемь лет пребывания в Польше, а также польская налоговая резиденция.

«Гражданство Польши - это привилегия, которую нужно заслужить... Изменения должны гарантировать, что каждый, кого мы принимаем в нашу страну, достоин этого», - указали в польском МВД.

Ранее Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония запретили въезд россиянам со старыми загранпаспортами без биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

