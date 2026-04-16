Пригожин призвал отправлять на «Интервидение» неизвестных артистов
Выбор артиста, который будет представлять Россию на «Интервидении», должен быть открытым и честным, сказала НСН Иосиф Пригожин.
Представлять Россию на «Интервидении» должны малоизвестные артисты, которым надо помогать пробиваться, знаменитости должны быть вне конкурса. Об этом НСН заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Фонд «Наследие искусства» и другие организаторы «Интервидения» определят представителя России на втором конкурсе, который пройдет в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По мнению Пригожина, представлять Россию на «Интервидении» должны молодые малоизвестные артисты.
«Мне вообще не очень импонирует то, как это выглядит. Считаю, что существуют разные формы отбора. Устроить всенародное голосование, конечно, можно, но больших звезд надо прекращать отправлять. Любая знаменитость уже вне конкурса. Представлять страну на конкурсе должна молодежь, которой нужна дорога. Полагаю, “Интервидение” не стоит рассматривать как такой же инструмент, как и “Евровидение”. Понятно, что мы хотим культурный прорыв, но я бы многие вещи делал совершенно по-другому, у меня есть опыт в этом вопросе», — сказал Пригожин.
Собеседник НСН также назвал неудачным первый опыт проведения «Интервидения» в России в 2025 году. Напомним, представлявший Россию Ярослав Дронов (известен как Шаман) попросил членов жюри после выступления не оценивать его. Он заявил, что Россия уже победила, пригласив в гости множество стран, и назвал выступление вне конкурса жестом гостеприимства и широты русской души.
«То, что в прошлом году сделал Шаман, — это просто безобразие. Нельзя людей считать за идиотов, не надо принимать участие в конкурсе только для того, чтобы рассказывать, что Россия уже победила. Россия основала “Интервидение” — как она может победить сама у себя? Уважение завоевывается поступками и делами, а не словоблудием. Можно промолчать, можно согласиться, отказаться от своих принципов, своей идеи, можно подыгрывать, поддакивать, но принимать участие в этом балагане не надо. Если и отправлять кого-то на “Интервидение”, должен быть достойный отбор среди достойных людей. Это должна быть открытая история, есть запрос на порядочность и честность, в этом плане мы должны быть примером для подражания», — подытожил он.
Ранее заслуженный артист России Дима Билан заявил, что «Интервидение» в будущем может сотрудничать с другими крупными музыкальными ивентами.
