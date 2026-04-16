Собеседник НСН также назвал неудачным первый опыт проведения «Интервидения» в России в 2025 году. Напомним, представлявший Россию Ярослав Дронов (известен как Шаман) попросил членов жюри после выступления не оценивать его. Он заявил, что Россия уже победила, пригласив в гости множество стран, и назвал выступление вне конкурса жестом гостеприимства и широты русской души.

«То, что в прошлом году сделал Шаман, — это просто безобразие. Нельзя людей считать за идиотов, не надо принимать участие в конкурсе только для того, чтобы рассказывать, что Россия уже победила. Россия основала “Интервидение” — как она может победить сама у себя? Уважение завоевывается поступками и делами, а не словоблудием. Можно промолчать, можно согласиться, отказаться от своих принципов, своей идеи, можно подыгрывать, поддакивать, но принимать участие в этом балагане не надо. Если и отправлять кого-то на “Интервидение”, должен быть достойный отбор среди достойных людей. Это должна быть открытая история, есть запрос на порядочность и честность, в этом плане мы должны быть примером для подражания», — подытожил он.

Ранее заслуженный артист России Дима Билан заявил, что «Интервидение» в будущем может сотрудничать с другими крупными музыкальными ивентами.

