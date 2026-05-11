Red Hot Chili Peppers продали свои песни за 300 млн долларов
Группа Red Hot Chili Peppers продала права на свои песни. Как пишет Billboard, покупателем стала компании Warner Music Group, которая выплатит музыкантам 300 млн долларов.
Речь идёт о релизах, выпущенных с 1991 года. Сделка включает 13 студийных альбомов, которые выпустила Warner Music, в том числе пластинку «Blood Sugar Sex Magik».
Теперь компания будет получать доходы от стриминга, радиоэфира, продаж и лицензирования песен. По оценке экспертов, в год каталог Red Hot Chili Peppers должен будет приносить компании около 26 млн долларов.
Ранее рок-группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music за 1,27 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
