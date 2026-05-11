Red Hot Chili Peppers продали свои песни за 300 млн долларов

Речь идёт о релизах, выпущенных с 1991 года. Сделка включает 13 студийных альбомов, которые выпустила Warner Music, в том числе пластинку «Blood Sugar Sex Magik».

Теперь компания будет получать доходы от стриминга, радиоэфира, продаж и лицензирования песен. По оценке экспертов, в год каталог Red Hot Chili Peppers должен будет приносить компании около 26 млн долларов.

Ранее рок-группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music за 1,27 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

