Каллас выступила против кандидатуры Шредера на роль переговорщика с Россией

Главы МИД стран Евросоюза в конце мая обсудят возможный формат контактов с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

СМИ: Переговорщиками с Россией может выступить дуэт Шредер-Штайнмайер

Также она выступила против возможного назначения переговорщиком по России экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

«Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – подчеркнула дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Шрёдера предпочтительным кандидатом на переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзПереговорыГерхард Шредер

Горячие новости

Все новости

партнеры