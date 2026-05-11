Каллас выступила против кандидатуры Шредера на роль переговорщика с Россией
11 мая 202614:11
Алексей Филимонов
Главы МИД стран Евросоюза в конце мая обсудят возможный формат контактов с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Также она выступила против возможного назначения переговорщиком по России экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
«Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – подчеркнула дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Шрёдера предпочтительным кандидатом на переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
- Каллас выступила против кандидатуры Шредера на роль переговорщика с Россией
- Новые власти Венгрии не намерены отказываться от российских энергоносителей
- Минобороны: Почти 24 тысячи нарушений ВСУ произошло в зоне СВО с начала перемирия
- Зеленский: Украина обсудила с США возможные переговоры на высшем уровне
- СМИ: Новая обязательная маркировка запчастей может обвалить рынок авиабилетов
- Новое руководство Венгрии пересмотрит проект АЭС «Пакш-2»
- В РФ учредили премию в области народных художественных промыслов
- В Москве на Кутузовском проспекте в ДТП с тремя автомобилями пострадал человек
- Из квартир в отели: Инвесторы переключили интерес на гостиничный бизнес