Евросоюз снова расширил список санкций против России
Евросоюз ввёл санкции против 16 граждан РФ, а также детских центров России. Постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».
В частности, в «чёрный» список внесли Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ, Региональное отделение ДОСААФ города Севастополь, Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории, Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсе и другие организации.
Физлица, в отношении которых введены санкции - это педагоги и руководители молодёжных организаций. Также в список включили уполномоченный по правам ребёнка в Астраханской области Александра Бондарева.
Ранее в министерстве торговли Китая предупредили Евросоюз, что Пекин примет меры для защиты интересов китайских компаний и физлиц, включенных в 20-й пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
