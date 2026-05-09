«День Победы», «Катюша», «Смуглянка»: Знаменитости назвали любимые военные песни
Телеведущая Лера Кудрявцева в разговоре с НСН призналась, что любит все песни из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», а Мария Захарова — композицию «Нам нужна одна победа».
ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ПОБЕДЫ
Накануне Дня Победы телеведущая Лера Кудрявцева призналась в беседе с НСН, что любит военные песни певцов Марка Бернеса и Леонида Утесова.
«Обычно я хожу на Парад Победы на Красной площади, но в этом году буду смотреть его по телевизору. Мы обязательно отмечаем этот праздник всей семьей, у нашего поколения это уже в ДНК. Мне нравятся все песни из кинофильма "Семнадцать мгновений весны". Песню "День Победы" невозможно слушать без мурашек. Не оставляют равнодушным "Катюша", "Смуглянка", песни Марка Бернеса, Леонида Утесова. Мне важно, чтобы эти песни знали все дети, и мой ребенок в том числе, несмотря на то, что в наше время переписывают историю», - рассказала знаменитость.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала» тоже перечислила свои любимые песни Победы.
«Не могу сказать, что у меня есть одна (любимая песня – прим. НСН), есть несколько таких, которые буквально всегда со мной: я знаю каждую строчку... Во-первых, конечно, "День Победы". И особенно дорога мне эта песня, потому что текст ее был написан поэтом Харитоновым (Владимир Харитонов – прим. НСН), чей сын является дипломатом и работал в нашем департаменте. Я считаю, что, вообще, это особый класс мировой культуры — наши отечественные песни Победы, или песни военных лет», - отметила дипломат.
Еще одной любимой песней Победы Захарова назвала композицию «Нам нужна одна победа», которая была написана Булатом Окуджавой для художественного фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».
До этого народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко говорил, что главным в песнях, написанных в годы войны, остается их искренность и правдивость.
«Все песни о Великой Отечественной войне, особенно те, что были написаны в годы войны, проникнуты удивительно искренним чувством любви к Отечеству, к своему дому. И поэтому они такие неподдельные. Это обнаженные чувства человека, который в тяжелые годы собирается для того, чтобы мобилизовать все свои силы, чтобы защитить себя, своих родных, близких и свою Родину. Отличительная черта всех военных песен — позитив. Это такое мажорное настроение, надежда на то, что все закончится, и мы войдем в мирную, счастливую жизнь», - приводит слова знаменитости ТАСС.
ЧТО СЛУШАЮТ, СМОТРЯТ И ЧИТАЮТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ?
Между тем, в преддверии Дня Победы Главный информационно‑вычислительный центр Минкультуры России при поддержке портала «Культура.РФ», новостной платформы «Дзен» и Государственного исторического музея провел опрос, результаты которого показали, какие песни, фильмы и книги о войне выбирают россияне.
Так, главной песней военных лет россияне называют «День Победы». В ТОП‑5 композиций Победы также вошли «Журавли», «Катюша», «Алеша» и «Вечный огонь».
Что касается культурных предпочтений, то советское кино о войне остается безусловным лидером. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении НСН, зумеры выделяют современные картины («Брестская крепость», «Сталинград») и советскую классику («А зори здесь тихие…», «Судьба человека»). В свою очередь поколение X (55+) — фильмы 1960–1970‑х годов («В бой идут одни "старики"», «Офицеры»), а миллениалы сохраняют интерес к классике, но смотрят и современные ленты.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что роман Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе 44‑го») назвали самым популярным произведением о ВОВ.
