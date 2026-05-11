СМИ: Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
Вена готовится к проведению песенного конкурса «Евровидение» в условиях повышенной террористической угрозы. Как пишет The Sun, об этом заявил эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер.
По его словам, одна из основных опасностей исходит от зон публичного просмотра, так как защитить их «гораздо сложнее, чем территорию стадиона».
Также отмечается, что власти австрийской столицы приняли необходимые меры. В частности, вокруг города будут дежурить силовиков и кинологов с собаками. В районе стадиона «Штадтхалле», где планируется проводить полуфиналы и финал, ввели строгую систему ограничений.
Кроме того, в ходе подготовке к «Евровидению» учитывается опыт 2024 года, когда в Вене из-за заговора террористов были отменены три концерта певицы Тейлор Свифт.
Ранее обедителем 69-го песенного конкурса «Евровидении» стал певец JJ (Йоханнес Питч) из Австрии, представивший композицию «Wasted Love», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
