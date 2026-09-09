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Лето 2026 года ознаменовалось сразу несколькими «стадионными» рекордами Басты, Сергея Жукова и Вани Дмитриенко, при этом не обошлось без отмен и скандалов. Билеты на концерты подорожали, спрос на них уменьшился, при этом рост рынка замедлился, рассказали в интервью НСН эксперты индустрии.

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Рэпер из Ростова Баста (Василий Вакуленко) и лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков продолжили этим летом мериться стадионными рекордами. Так, Баста в конце августа дал три подряд концерта в «Лужниках» (один совместно с Гуфом), на которых собрались 211 тысяч зрителей. За последние пять лет ни один артист не давал больше двух концертов подряд на главной и самой большой арене страны.

«Москва, эти три концерта в "Лужниках" навсегда останутся в памяти и в истории! 211 487 зрителей, три солд-аута подряд и эмоции, которые невозможно передать словами. Эти три концерта навсегда войдут в нашу личную историю, в нашей памяти останутся, как что-то особенное», - подчеркнул Баста.

На сцену вместе с ним за эти дни вышло множество артистов, а также легендарный хоккеист Александр Овечкин и актер Слава Копейкин, сыгравший главную роль в фильме «Баста. Начало игры».

Группа «Руки Вверх» отмечает в этом году 30-летие. В связи с этим Сергей Жуков дал в конце июля два подряд концерта в «Лужниках», а также отправился в беспрецедентный тур по футбольным стадионам России, выступив в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде (концерт в Ростове был отменен из соображений безопасности). Завершающим аккордом тура станет октябрьский концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, на котором Жуков планирует «пробить» цифру в полмиллиона зрителей.

«Весь интернет гудит от того, как прошли концерты. Выложены десятки тысяч видео, в каждом городе аншлаги, не меньше 35-45 тысяч человек. На выступлении в Санкт-Петербурге мы планируем прийти к цифре 500 тысяч человек, которые побывали на наших концертах», - заявил Жуков в интервью НСН.

Всего в «Лужниках» (вмещают 75 тысяч зрителей) этим летом прошли 11 концертов. Помимо Басты и Жукова там выступили Егор Крид (два концерта), Ваня Дмитриенко, Леонид Агутин (также выступил в июне на 68-тысячной «Газпром Арене»), группы «Кино» и «Звери». При этом запланированные в «Луже» концерты Надежды Кадышевой и «легенд дискотек» с хедлайнерами из групп Boney M, Ottawan и Arabesque были перенесены из-за плохих продаж билетов.

Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий объяснил НСН, что здесь дело не в краха тренда на ностальгию, а в избирательности аудитории.

«Все артисты разные и сложно сказать, почему один собирает, а другой нет. Старые европейские группы абсолютно точно не популярны у молодежи, при этом именно молодежь в основном ходит на концерты, тем более на стадионы. Взрослая категория зрителей очень избирательно ходит на концерты. Люди, которым 50, 60 или 70 лет, пойдут на стадион только, если приедут какие-то культовые группы вроде Metallica или Deep Purple», - отметил он.

В стадионном сегменте поменьше, на московских аренах, вмещающих от 30 до 45 тысяч зрителей, этим летом состоялось пять концертов. Группа «Ленинград» выступила на 45-тысячной «Лукойл Арене», а Антон Беляев, Xolidayboy, Дима Билан и Мот - на 33-тысячной «ВТБ Арене». При этом концерту группы Шнурова предшествовала странная история с ценами на билеты, которые сначала были «космическими», а потом существенно снизились. «Ленинград» много выступал в регионах, однако не смог собрать аншлаг на 45-тысячнике в Волгограде, а концерт на 45-тысячнике в Нижнем Новгороде и вовсе сопровождался массовой дракой зрителей.

Вместе с тем этим летом не было ни одного большого концерта «королев стадионов». Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина после музыкальных экспериментов с электроникой и рэпом не спешит заявлять крупные арены, Анна Асти выпала из медийного поля, а Полина Гагарина последний раз выступала в «Лужниках» в 2024 году. При этом Zivert, которую представители ведущих стримингов назвали главной артисткой лета, заявила октябрьский концерт на «Газпром Арене». Промоутер Владимир Зубицкий сообщил НСН, что на него проданы почти все билеты.

