«Тройник» Басты и «война крашей»: Главные стадионные артисты и скандалы лета 2026 года
Баста собрал 211 тысяч зрителей в Лужниках, Дмитриенко вступил в «рыцарский поединок» с Кридом, а «Канье в тумане» стал самым резонансным событием лета.
«Тройник» Басты и «полмиллиона» Жукова
Лето 2026 года ознаменовалось сразу несколькими «стадионными» рекордами Басты, Сергея Жукова и Вани Дмитриенко, при этом не обошлось без отмен и скандалов. Билеты на концерты подорожали, спрос на них уменьшился, при этом рост рынка замедлился, рассказали в интервью НСН эксперты индустрии.
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Рэпер из Ростова Баста (Василий Вакуленко) и лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков продолжили этим летом мериться стадионными рекордами. Так, Баста в конце августа дал три подряд концерта в «Лужниках» (один совместно с Гуфом), на которых собрались 211 тысяч зрителей. За последние пять лет ни один артист не давал больше двух концертов подряд на главной и самой большой арене страны.
«Москва, эти три концерта в "Лужниках" навсегда останутся в памяти и в истории! 211 487 зрителей, три солд-аута подряд и эмоции, которые невозможно передать словами. Эти три концерта навсегда войдут в нашу личную историю, в нашей памяти останутся, как что-то особенное», - подчеркнул Баста.
На сцену вместе с ним за эти дни вышло множество артистов, а также легендарный хоккеист Александр Овечкин и актер Слава Копейкин, сыгравший главную роль в фильме «Баста. Начало игры».
Группа «Руки Вверх» отмечает в этом году 30-летие. В связи с этим Сергей Жуков дал в конце июля два подряд концерта в «Лужниках», а также отправился в беспрецедентный тур по футбольным стадионам России, выступив в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде (концерт в Ростове был отменен из соображений безопасности). Завершающим аккордом тура станет октябрьский концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, на котором Жуков планирует «пробить» цифру в полмиллиона зрителей.
«Весь интернет гудит от того, как прошли концерты. Выложены десятки тысяч видео, в каждом городе аншлаги, не меньше 35-45 тысяч человек. На выступлении в Санкт-Петербурге мы планируем прийти к цифре 500 тысяч человек, которые побывали на наших концертах», - заявил Жуков в интервью НСН.
Всего в «Лужниках» (вмещают 75 тысяч зрителей) этим летом прошли 11 концертов. Помимо Басты и Жукова там выступили Егор Крид (два концерта), Ваня Дмитриенко, Леонид Агутин (также выступил в июне на 68-тысячной «Газпром Арене»), группы «Кино» и «Звери». При этом запланированные в «Луже» концерты Надежды Кадышевой и «легенд дискотек» с хедлайнерами из групп Boney M, Ottawan и Arabesque были перенесены из-за плохих продаж билетов.
Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий объяснил НСН, что здесь дело не в краха тренда на ностальгию, а в избирательности аудитории.
«Все артисты разные и сложно сказать, почему один собирает, а другой нет. Старые европейские группы абсолютно точно не популярны у молодежи, при этом именно молодежь в основном ходит на концерты, тем более на стадионы. Взрослая категория зрителей очень избирательно ходит на концерты. Люди, которым 50, 60 или 70 лет, пойдут на стадион только, если приедут какие-то культовые группы вроде Metallica или Deep Purple», - отметил он.
В стадионном сегменте поменьше, на московских аренах, вмещающих от 30 до 45 тысяч зрителей, этим летом состоялось пять концертов. Группа «Ленинград» выступила на 45-тысячной «Лукойл Арене», а Антон Беляев, Xolidayboy, Дима Билан и Мот - на 33-тысячной «ВТБ Арене». При этом концерту группы Шнурова предшествовала странная история с ценами на билеты, которые сначала были «космическими», а потом существенно снизились. «Ленинград» много выступал в регионах, однако не смог собрать аншлаг на 45-тысячнике в Волгограде, а концерт на 45-тысячнике в Нижнем Новгороде и вовсе сопровождался массовой дракой зрителей.
Вместе с тем этим летом не было ни одного большого концерта «королев стадионов». Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина после музыкальных экспериментов с электроникой и рэпом не спешит заявлять крупные арены, Анна Асти выпала из медийного поля, а Полина Гагарина последний раз выступала в «Лужниках» в 2024 году. При этом Zivert, которую представители ведущих стримингов назвали главной артисткой лета, заявила октябрьский концерт на «Газпром Арене». Промоутер Владимир Зубицкий сообщил НСН, что на него проданы почти все билеты.
«Война крашей» и Канье в тумане
Не обошлось этим летом и без громких скандалов. В середине июля вспыхнула «война крашей», активно подогреваемая в соцсетях вездесущей Ксенией Собчак. 20-летний Ваня Дмитриенко готовился к первому своей карьере выступлению в «Лужниках», когда выяснилось, что их концерты с Егором Кридом будут очень похоже визуально.
«Егор и Ваня выложили у себя в соцсетях видео с подготовкой к своим сольникам в "Лужниках". Я, конечно, выражала надежду, что "каслкора" у Егора не будет, но вот смотрю видео, где он показывает строящиеся декорации, и зрителей ждет… средневековый замок. Буквально через три недели "Лужники" снова ждет погружение в эпоху феодалов уже на концерте Вани Дмитриенко», - отмечала Собчак.
Так или иначе, шоу Крида в «Лужниках» впечатлило зрителей. На сцене был выстроен гигантский замок, сам певец перекрасился в блондина, а рядом с ним внезапно появился Филипп Киркоров в кольчуге и черной мантии.
СМИ сообщили, что на двух концертах Крида в «Лужниках» побывали 130 тысяч зрителей, при этом побывавшая на шоу корреспондент НСН видела пустые места на трибунах. При этом собравший «Лужники» Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, как самый молодой артист, сумевший это сделать. Перед этим Ваня успел рассказать о конфликте с Кридом, который до него держал этот «молодой» рекорд.
«Я Егору писал много раз, пытался с ним поговорить и выйти на связь, когда это только-только стало всплывать (то что концерты визуально похожи – прим. НСН), но он не хотел. Я ему звонил, даже хотел с ним записать коллаборацию, чтобы люди не думали, что мы в ссоре. Это было бы круто, потому что такие дела надо решать с добром, а он просто проигнорил звонок, а потом все началось», - рассказал Дмитриенко.
Тем не менее, в индустрии скептически оценили концерт Дмитриенко, за которого пришлось вступаться Басте, защитившего юного коллегу от промоутеров, музыкальных критиков и журналистов.
Другой громкий скандал вспыхнул в середине августа, когда концертное агентство Say Agency объявило о двух выступлениях 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге американского рэпера Канье Уэста. Вскоре «Газпром Арена» сообщила, что договора аренды нет, а организаторы к тому моменту продали более 100 тысяч билетов. Эта история остается туманной до сих пор. Организаторы вступили в жесткую конфронтацию с площадкой, отрицающей проведение октябрьских концертов. При этом билеты по цене от 30 до 50 тысяч рублей до сих пор остаются в продаже.
В индустрии назвали происходящее беспрецедентным случаем, а президент Союза адвокатов России Игорь Трунов объяснил НСН, в каком случае организаторам концертов Канье могут инкриминировать мошенничество в крупном размере.
От Москвы до… «Большая четверка»
За громкими словами и яркими шоу стоят реальные цифры, которые позволяют объективно оценить происходящее. Представители трех ведущих билетных операторов - «Яндекс Афиши», «Кассир.ру» и Ticketland назвали НСН самых востребованных артистов лета 2026 года.
«Среди артистов, которые особенно выделились по популярности этим летом в России, — Егор Крид, Дима Билан, Баста, Мот, Xolidayboy, LAB с Антоном Беляевым, «Ленинград» и «Руки Вверх!». В Москве особенно заметный интерес был к концертам Егора Крида, Димы Билана, Мота, LAB с Антоном Беляевым, Xolidayboy и Басты. В Петербурге среди наиболее востребованных оказались концерты на крышах — «Моя Мишель», Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Евы Польны, Доры и Димы Билана. В регионах главными точками притяжения концертной аудитории стали Казань, Сочи и Нижний Новгород. Крупные региональные центры продолжают формировать самостоятельный спрос и становятся важными площадками для масштабных концертных проектов», - сказала НСН коммерческий директор группы компаний «Кассир.ру» Екатерина Каменева.
При этом она отметил рост интереса к рок-сегменту.
«Доля билетов на рок-концерты увеличилась с 8% до 12%, то есть на 50% относительно исходного значения. Среди артистов и проектов, которые особенно выделились летом, — «Ленинград», Xolidayboy, «Пикник», LAB с Антоном Беляевым и симфоническое «Кино» с Юрием Каспаряном. Рост интереса к жанру говорит не только о востребованности классического рока, но и о расширении сегмента за счет современных артистов и гибридных форматов», - указала Каменева.
В пресс-службе «Яндекс Афиши» сообщили НСН, в Топ-5 летних продаж в Москве оказались два концерта Басты в «Лужниках», а также выступления на этом стадионе группы «Руки Вверх!», Дмитриенко и Агутина. Интересно, что в Питере летом максимальные продажи выпали на концерты, которых еще не было, это будущие выступления Дмитриенко и «Руки Вверх!» на «Газпром Арене».
«В регионах по продажам лидируют выступления Басты и «Ленинграда» в Нижнем Новгороде, «Руки Вверх!» в Краснодаре и Казани, Басты в Краснодаре. Самые популярные артисты, которые стабильно попадают в топ продаж в каждом из регионов, где выступают – Баста, «Руки Вверх!», Леонид Агутин и «Ленинград». В целом за вычетом Москвы и Санкт-Петербурга среди регионов по продажам концертов лидируют Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская и Калининградская области, а также Татарстан. Из числа регионов быстрее всего росли продажи в Нижегородской области, более чем в два раза по сравнению с летом прошлого года», - добавили в пресс-службе.
Директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили объяснил, что «цепляет» зрителей в регионах.
«Звёзды российской сцены собирают крупнейшие площадки не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Высокие продажи им обеспечивает не только популярность самого артиста, но и сразу несколько промо-кампаний вокруг каждого концерта, так как билеты продаёт не один игрок рынка, а все крупнейшие билетные операторы, в том числе музыкальные сервисы, со своими рекламными возможностями и аудиторией — сегодня люди покупают билеты и напрямую у билетных сервисов, и импульсивно, например, во время прослушивания или в приложении для заказа такси. В итоге артист наполняет большую площадку и выходит в топ продаж у каждого из операторов», - отметил Мазавришвили,
В пресс-службе Ticketland сообщили НСН, что топе концертов по количеству проданных билетов этим летом оказались стадионные концерты Леонида Агутина, групп «Руки Вверх!» и «Звери», Басты и «Ленинграда».
Чек растет, рынок замедляется
Концертная индустрия вошла в 2026-й год на волне ожидания больших успехов. Если за весь прошлый год в «Лужниках» прошло пять концертов, то на этот год было запланировано аж 13 (состоялись 11). Соотношение концертов на «Газпром Арене» также было положительным – четыре в 2025 году против пяти в 2026-м, однако что-то пошло не так.
«После скачка на 65% в 2025 году концертный рынок в 2026-м вырастет только на 18%. Если в 2025 году одним из драйверов сегмента концертов был рост количества проданных билетов, то в 2026 году рынок будет расти преимущественно за счет повышения средней стоимости билета», - отмечается в совместном исследовании консалтинговой компании OKS Labs by Okkam с билетными сервисами «Яндекс Афиша», «Кассир.ру» и Ticketland.
Вместе с тем исследование показало, что концерты останутся крупнейшим сегментом рынка офлайн-развлечений, в 2026 году их доля составит 29%.
Коммерческий директор ГК «Кассир.ру» Екатерина Каменева, объяснила НСН, с чем связан рост цен на билеты.
«Лето 2026 года подтвердило устойчивый интерес россиян к концертному формату. На концерты пришлось 40% всех проданных билетов на нашем сервисе против 36% годом ранее. В денежном выражении доля концертов еще выше — 59% всех продаж, что на 11% больше показателя прошлого года. Средний чек на концерты летом 2026 года составил 3 936 рублей, увеличившись на 14% год к году. Рост стоимости билетов во многом связан с развитием концертного продукта: сегодня зритель все чаще покупает не просто билет на выступление артиста, а полноценное шоу — с масштабной сценографией, техническими решениями и сложной постановкой. Особенно это заметно на крупных стадионных концертах, производство которых требует значительных ресурсов и участия большой команды», - отметила Каменева.
Она также указала на тренды и направления развития рынка.
«В целом рынок развивается сразу в нескольких направлениях. Спрос становится более рациональным: аудитория не отказывается от развлечений, но внимательнее относится к их стоимости и осознаннее выбирает события. Покупки становятся более плановыми — билеты чаще приобретаются заранее, а расходы на досуг планируются. Одновременно растет совместный досуг: увеличивается доля заказов на два и более билета. Еще один заметный тренд — концерты становятся все более сложными и технологичными. Артисты активно экспериментируют с форматом и уровнем постановки, а российский рынок постепенно выходит на новые стандарты шоу», - объяснила собеседница НСН.
По данным «Яндекс Афиши», летом 2026 года продажи билетов на концерты и фестиваля выросли на 28% и превысили 8 млрд рублей. При этом средний чек в одном заказе увеличился на 11%, с 6325 рублей до 7069 рублей.
В пресс-службе Ticketland констатировали, что количество концертов и фестивалей в РФ этим летом осталось на уровне прошлого года.
«Летом 2026 года сохраняется общая тенденция на замедление роста культурного сегмента. Мы видим, что количество концертов и фестивалей в летний сезон по России осталось на уровне прошлого года. Продажи также существенно не изменились год к году. По данным на второй квартал, доля концертов среди всех продаж составляет 57% в деньгах и 52% в количестве проданных билетов. Средняя цена билета на концерт выросла на 10% и достигла 2 621 рубля», - указал собеседник НСН.
Представители ведущих музыкальных стримингов, подводя специально для НСН итоги лета 2026 года, назвали самыми востребованными артистами Zivert, Басту и Ваню Дмитриенко.
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