Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил спецкору НСН, что Ване Дмитриенко не стоит обращать внимание на слова промоутеров, что он слишком рано собрал «Лужники».

Второго августа Дмитриенко стал самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом в «Лужниках». На момент выступления ему было 20 лет 9 месяцев и 8 дней. Достижение занесли в Книгу рекордов России.

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее заявил в пресс-центре НСН, что Дмитриенко еще не дорос до стадионных концертов, поэтому его выступления на больших аренах являются ошибкой. Вакуленко же заступился за юного артиста, призвав беречь музыкантов, благодаря которым и существуют промоутеры.

«Ваня Дмитриенко — молодец, он очень хороший парень. Ему не надо слушать никого. Профессиональные промоутеры — это те люди, которые существуют благодаря артистам, как и музыкальные критики, и журналисты. Артистов надо беречь. Мы со всеми своими достижениями, промахами и провалами создаём для вас работу. Мы — важное социальное явление. Они завидуют Ване Дмитриенко. Я за него только рад, как и за каждого артиста, который собирает любые площадки и занимается музыкой. Только тому, кто сам этим занимается, понятно, сколько энергии и сил на это тратится», — отметил музыкант.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что единичный стадионный концерт не окупается из-за больших трат на организацию выступления. Он считает, что Ваня Дмитриенко заработал на концерте в «Лужниках» не деньги, а репутацию на будущее. По его словам, если в следующем году Дмитриенко не выступит на этой арене, значит, остаться на пике карьеры не удалось.

