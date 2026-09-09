В Белгородской области восемь человек пострадали из-за атак ВСУ

Восемь человек пострадали в результате ударов ВСУ в Белгородской области. Об этом написал врио главы региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

В Новороссийске при атаке БПЛА погибли четыре человека

По его словам, за прошедшие сутки в области зафиксировали 161 атаку противника.

«В Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения восемь человек», - указал Шуваев.

Трое пострадавших проходят лечение в больницах.

Ранее в городе Шебекино БПЛА атаковал автомобиль, находившийся в салоне мужчина получил травмы головы, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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