В Белгородской области восемь человек пострадали из-за атак ВСУ
9 сентября 202609:50
Юлия Савченко
Восемь человек пострадали в результате ударов ВСУ в Белгородской области. Об этом написал врио главы региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».
По его словам, за прошедшие сутки в области зафиксировали 161 атаку противника.
«В Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения восемь человек», - указал Шуваев.
Трое пострадавших проходят лечение в больницах.
Ранее в городе Шебекино БПЛА атаковал автомобиль, находившийся в салоне мужчина получил травмы головы, напоминает 360.ru.
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