«Весь интернет гудит от того, как прошли концерты. Выложены десятки тысяч видео, в каждом городе аншлаги, не меньше 35-45 тысяч человек. Основные концерты пройдут в “Лужниках” в Москве и на “Газпром Арене” в Санкт-Петербурге, конечно, это нужно видеть. На выступлении в Санкт-Петербурге мы планируем прийти к цифре 500 тысяч человек, которые побывали на наших концертах. Кроме того, мы постараемся сделать сразу несколько концертов в Ростове, поменяв площадку, и обязательно порадовать всех наших ростовских фанатов. Что касается программы выступлений в Москве и в Санкт-Петербурге, она не будет отличаться от концертов в регионах, мы работаем для всех одинаково. Отличия только в количестве людей на стадионе — если в “Лужниках” это под 80 тысяч на каждом концерте, будет увеличен размер экранов, размер сцены», — сказал Жуков.

Музыкант добавил, что после окончания стадионного тура группа вернется к выступлениям в дворцах спорта и на больших спортивных аренах.

«Стадионный тур — это непостоянная и непростая история. Не каждый год она должна происходить. Поэтому дальше продолжим работать в дворцах спорта, на больших спортивных аренах, как и всегда», — подытожил она.

Ранее Жуков заявил, что работает над большим мюзиклом по песням коллектива. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

