«Интернет гудит!»: Сергей Жуков подвел итоги стадионного тура «Руки вверх»

По окончании стадионного тура «Руки вверх» вернутся к выступлениям на спортивных аренах и в дворцах спорта, сказал НСН Сергей Жуков. 

Все концерты юбилейного тура группы «Руки вверх» стали аншлаговыми, фанаты выложили в интернете десятки тысяч видео, а апогеем станут выступления в «Лужниках» и на «Газпром Арене». Об этом НСН заявил лидер коллектива Сергей Жуков.

Региональная часть тура, посвященная 30-летию «Руки вверх», завершилась аншлаговым концертом в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Далее в рамках юбилейного тура запланированы два концерта в Москве и один в Санкт-Петербурге. По словам Жукова, на каждый концерт тура пришли десяти тысяч фанатов, а к выступлению в Санкт-Петербурге группа планирует подойти с цифрой 500 тысяч зрителей.

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«Весь интернет гудит от того, как прошли концерты. Выложены десятки тысяч видео, в каждом городе аншлаги, не меньше 35-45 тысяч человек. Основные концерты пройдут в “Лужниках” в Москве и на “Газпром Арене” в Санкт-Петербурге, конечно, это нужно видеть. На выступлении в Санкт-Петербурге мы планируем прийти к цифре 500 тысяч человек, которые побывали на наших концертах. Кроме того, мы постараемся сделать сразу несколько концертов в Ростове, поменяв площадку, и обязательно порадовать всех наших ростовских фанатов. Что касается программы выступлений в Москве и в Санкт-Петербурге, она не будет отличаться от концертов в регионах, мы работаем для всех одинаково. Отличия только в количестве людей на стадионе — если в “Лужниках” это под 80 тысяч на каждом концерте, будет увеличен размер экранов, размер сцены», — сказал Жуков.

Музыкант добавил, что после окончания стадионного тура группа вернется к выступлениям в дворцах спорта и на больших спортивных аренах.

«Стадионный тур — это непостоянная и непростая история. Не каждый год она должна происходить. Поэтому дальше продолжим работать в дворцах спорта, на больших спортивных аренах, как и всегда», — подытожил она.

Ранее Жуков заявил, что работает над большим мюзиклом по песням коллектива. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба группы "Руки Вверх"
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