СМИ: Власти Норвегии скрывали визит Зеленского в Осло
Власти Норвегии пытались скрыть визит президента Украины Владимира Зеленского в Осло и его присутствие на похоронах норвежского короля Харальда V. Об этом пишет Dagbladet.
По данным газеты, журналисты направляли запрос в МИД Норвегии, чтобы получить сведения о поездке украинского политика. Ведомство сослалось на канцелярию норвежского премьер-министра, где отказались комментировать вопрос.
До этого во внешнеполитическом ведомстве сообщали, что список подтвердивших свое присутствие на похоронах лиц засекречен, но каждая из стран может самостоятельно объявить о своем участии, пишет RT.
Ранее король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет. Похороны монарха запланированы на 9 сентября.
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