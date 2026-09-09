СМИ: Власти Норвегии скрывали визит Зеленского в Осло

Власти Норвегии пытались скрыть визит президента Украины Владимира Зеленского в Осло и его присутствие на похоронах норвежского короля Харальда V. Об этом пишет Dagbladet.

По данным газеты, журналисты направляли запрос в МИД Норвегии, чтобы получить сведения о поездке украинского политика. Ведомство сослалось на канцелярию норвежского премьер-министра, где отказались комментировать вопрос.

До этого во внешнеполитическом ведомстве сообщали, что список подтвердивших свое присутствие на похоронах лиц засекречен, но каждая из стран может самостоятельно объявить о своем участии, пишет RT.

Ранее король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет. Похороны монарха запланированы на 9 сентября.

