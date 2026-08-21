Стадионные концерты Вани Дмитриенко назвали ошибкой
Ваня Дмитриенко еще не является устоявшимся артистом с накопленными за долгие годы хитами, заявил в пресс-центре НСН Эд Ратников.
Певец Ваня Дмитриенко еще не дорос до стадионных концертов, так что его выступления на больших аренах являются ошибкой. Такое мнение в пресс-центре НСН выразил генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников.
«Что касается Вани Дмитриенко, то я смотрю на это с улыбкой, потому что артист совсем молодой для стадионов. Ему нужно, чтобы волосы на груди выросли, свою аудиторию собрать, отработать шоу, какую‑то историю хитов накопить. Потому что стадионные группы и артисты — это артисты, которые должны жить под кожей, а он только прикасается к этой коже. На мой взгляд, еще слишком рано. Пока, конечно, всё хорошо, но я считаю, что для продюсеров, индустрии и профессионального сообщества неправильно выпускать такого юного артиста на стадион. Это ошибка», — рассказал он.
Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав московский стадион «Лужники» с сольным концертом. Он стал самым молодым российским артистом, сумевшим это сделать. Как заявил главный редактор Книги рекордов Станислав Коненко, «теперь в Книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко».
Тогда глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн говорил НСН, что уровень концертов в России гораздо выше, чем в Европе, однако большие стадионники остаются имиджевой историей, так как не приносят должной прибыли артистам и их команде.
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